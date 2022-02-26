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До Польщі прибули близько 100 тисяч людей з охопленої війною України

Субота, 26 лютого 2022, 12:25

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Павел Шефернакер заявив, що близько 100 000 людей перейшли в Польщу з України після того, як Росія розпочала війну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Він зазначив, що тільки 7 ранку суботи кордон перетнули 9 тисяч людей.

"З 7 години ранку українська сторона перекрила частину смуг для автомобілів і дозволила рух пішоходів", - сказав Шефернакер журналістам. "Черга з української сторони має зменшитися", - додав він.

Польща створила дев’ять пунктів прийому українців, які перетинають кордон, де вони можуть отримати їжу, медичну допомогу та інформацію.

В ООН очікують, що через війну Україну залишать до 5 млн українців.

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