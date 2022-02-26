В Польшу прибыли около 100 тысяч человек с охваченной войной Украины

Заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер заявил, что около 100 тысяч человек перешли в Польшу из Украины после того, как Россия начала войну.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Он отметил, что только 7 утра субботы границу пересекли 9 тысяч человек.

"С 7 часов утра украинская сторона перекрыла часть полос для автомобилей и разрешила движение пешеходов", – сказал Шефернакер журналистам. "Очередь с украинской стороны должна уменьшиться", – добавил он.

Польша создала девять пунктов приема украинцев, пересекающих границу, где они могут получить еду, медицинскую помощь и информацию.

В ООН ожидают, что в результате войны Украину оставят до 5 млн украинцев.