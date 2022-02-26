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В Польшу прибыли около 100 тысяч человек с охваченной войной Украины

Суббота, 26 февраля 2022, 12:25

Заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер заявил, что около 100 тысяч человек перешли в Польшу из Украины после того, как Россия начала войну.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Он отметил, что только 7 утра субботы границу пересекли 9 тысяч человек.

"С 7 часов утра украинская сторона перекрыла часть полос для автомобилей и разрешила движение пешеходов", – сказал Шефернакер журналистам. "Очередь с украинской стороны должна уменьшиться", – добавил он.

Польша создала девять пунктов приема украинцев, пересекающих границу, где они могут получить еду, медицинскую помощь и информацию.

В ООН ожидают, что в результате войны Украину оставят до 5 млн украинцев.

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Война с РФ Польша

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