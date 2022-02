Президент Литви російською звернувся до солдатів РФ і їхніх матерів

Президент Литви Гітанас Науседа записав звернення до російського народу, в якому закликав російських військових зупинити беззмістовну війну.

Звернення російською мовою Науседа опублікував в офіційному Twitter-каналі, повідомляє "Європейська правда".

"Я звертаюсь до вас, люди Росії. Я звертаюсь до вас, матері солдатів, яких посилають помирати в Україну. Я звертаюсь до вас, солдати, які воюють невідомо чому і за що. У чому сенс цієї війни? Тільки у тому, що хтось, сидячи за столом, намалював на карті шмат землі, який хоче відібрати? Шмат землі, який ніколи йому не належав, не належить і не буде належати", - сказав литовський президент.

Він заявив, що попри скоєне зло на українській землі, ще не пізно зупинитися.

"Страшно дивитися, як гинуть жінки та діти, руйнуються церкви. За що ви воюєте? Ви ж руйнуєте те, що є святим для кожного зі слов’ян, тобто колиску православ’я Київської Русі. Зупиніться. Подумайте, що творите, що творять ваші керівники. Ще не пізно, хоча багато зла вже зроблено. Але все ще не пізно все це зупинити", - заявив Гітанас Науседа.

