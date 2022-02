Президент Литвы по-русски обратился к солдатам РФ и их матерям

Президент Литвы Гитанас Науседа записал обращение к российскому народу, в котором призвал российских военных остановить бессодержательную войну.

Обращение на русском языке Науседа опубликовал в официальном Twitter-канале, сообщает "Европейская правда".

"Я обращаюсь к вам, люди России. Я обращаюсь к вам, матери солдат, которых посылают умирать в Украину. Я обращаюсь к вам, солдаты, воюющие неизвестно почему и за что. В чем смысл этой войны? Только в том, что кто-то, сидя за столом, нарисовал на карте кусок земли, который хочет отобрать? Много земли, никогда ему не принадлежавшего, не принадлежащего и не принадлежащего", - сказал литовский президент.

Он заявил, что, несмотря на совершенное зло на украинской земле, еще не поздно остановится.

"Страшно смотреть, как погибают женщины и дети, разрушаются церкви. За что вы воюете? Вы же разрушаете то, что свято для каждого из славян, то есть колыбель православия Киевской Руси. Остановитесь. Подумайте, что творите, что творят ваши руководители. Еще не поздно, хотя много зла уже сделано. Но все еще не поздно все это остановить", - заявил Гитанас Науседа.

Я обращаюсь к вам, люди #России. Еще не поздно. Хотя много зла уже сделано, еще не поздно все это остановить.

I appeal to you people of #Russia. It’s not too late. Even though much evil has been committed, it’s not too late yet to stop all of this. pic.twitter.com/1PLBSAROPg