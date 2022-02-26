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Президент Литвы по-русски обратился к солдатам РФ и их матерям

Суббота, 26 февраля 2022, 13:23

Президент Литвы Гитанас Науседа записал обращение к российскому народу, в котором призвал российских военных остановить бессодержательную войну.

Обращение на русском языке Науседа опубликовал в официальном Twitter-канале, сообщает "Европейская правда".

"Я обращаюсь к вам, люди России. Я обращаюсь к вам, матери солдат, которых посылают умирать в Украину. Я обращаюсь к вам, солдаты, воюющие неизвестно почему и за что. В чем смысл этой войны? Только в том, что кто-то, сидя за столом, нарисовал на карте кусок земли, который хочет отобрать? Много земли, никогда ему не принадлежавшего, не принадлежащего и не принадлежащего", - сказал литовский президент.

Он заявил, что, несмотря на совершенное зло на украинской земле, еще не поздно остановится.

"Страшно смотреть, как погибают женщины и дети, разрушаются церкви. За что вы воюете? Вы же разрушаете то, что свято для каждого из славян, то есть колыбель православия Киевской Руси. Остановитесь. Подумайте, что творите, что творят ваши руководители. Еще не поздно, хотя много зла уже сделано. Но все еще не поздно все это остановить", - заявил Гитанас Науседа.

В субботу канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна настроена принять меры в связи с нарушением РФ международного права, "потому что ЕС выступает за мир".

Накануне около 100 сотрудников представительства ЕС в Украине написали открытое письмо своим руководителям и коллегам в Брюсселе и другим представительствам ЕС по всему миру, призывая прибегнуть к более серьезным санкциям против РФ.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции БОРЬБА ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

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Война с РФ Литва

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