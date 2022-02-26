Журналисты из Дании получили ранения во время обстрелов Ахтырки

Журналист и фоторгаф, работавшие для датского издания Ekstra Bladet, получили ранения при обстреле их автомобиля в районе Ахтырки Сумской области.

Об этом сообщило издание Ekstra Bladet, пишет "Европейская правда".

Журналист Стефан Вайкерт и фотограф Эмиль Фильтенборг Миккельсен находились в районе Ахтырки, когда их автомобиль попал под обстрел.

Они оба были в бронежилетах, однако получили ранения. Оба были доставлены в больницу в этом районе, их жизни угрозы нет.

Вайкерт и Миккельсен уже два года постоянно живут в Украине. Оба опытных журналиста и прошли необходимое обучение по технике безопасности в Дании.

"Мы счастливы, что живы. Мы хорошо осведомлены об обстоятельствах и надеемся, что скоро сможем вернуться домой", - прокомментировал Вайкерт ранения.

МИД Дании и внешняя охранная компания работают на их эвакуацией.

"Наша первоочередная задача – доставить Эмиля и Стефана в безопасное место, а потом эвакуировать, а до тех пор у нас нет дальнейших комментариев", – отметил главный редактор Ekstra Bladet Кнуд Брикс.

Следует отметить, в субботу Министерство обороны Великобритании поделилось обновленной разведывательной информацией о войне в Украине, согласно которой скорость российского наступления "временно замедлилась".