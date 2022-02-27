ЕС закрывает воздушное пространство для РФ

Европейский Союз закрывает воздушное пространство для всех самолетов России, в том числе самолетов олигархов.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, пишет "Европейская правда".

"Мы закрываем европейское авиапространство для россиян. Мы предлагаем запретить все самолеты, принадлежащие россиянам, которые зарегистрированы в России и подконтрольны России. Эти самолеты больше не могут приземлиться, взлететь или пролетать над территорией Европейского союза", - сказала фон дер Ляен.

Она добавила, что это будет касаться любого самолета, которым пользуются физические или юридические лица. "Хочу четко сказать: наше авиапространство будет закрыто для любого российского самолета, включая частные самолеты олигархов", - сказала она.

В воскресенье стало известно, что Канада закрыла свое воздушное пространство для операторов российских самолетов из-за вторжения России в Украину.

Уже подавляющее большинство европейских стран уже закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Аналогичное решение приняла и Великобритания.

Россия в ответ начала запрещать самолетам из этих стран полеты над своей территорией.