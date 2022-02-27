Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

ЕС закрывает воздушное пространство для РФ

Воскресенье, 27 февраля 2022, 19:11

Европейский Союз закрывает воздушное пространство для всех самолетов России, в том числе самолетов олигархов.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, пишет "Европейская правда".

"Мы закрываем европейское авиапространство для россиян. Мы предлагаем запретить все самолеты, принадлежащие россиянам, которые зарегистрированы в России и подконтрольны России. Эти самолеты больше не могут приземлиться, взлететь или пролетать над территорией Европейского союза", - сказала фон дер Ляен.

Она добавила, что это будет касаться любого самолета, которым пользуются физические или юридические лица. "Хочу четко сказать: наше авиапространство будет закрыто для любого российского самолета, включая частные самолеты олигархов", - сказала она.

В воскресенье стало известно, что Канада закрыла свое воздушное пространство для операторов российских самолетов из-за вторжения России в Украину.

Уже подавляющее большинство европейских стран уже закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Аналогичное решение приняла и Великобритания.

Россия в ответ начала запрещать самолетам из этих стран полеты над своей территорией.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Авиарейсы

Статьи

ДОКУМЕНТ

Текст решения ООН об агрессии РФ против Украины. Комментированный перевод

Такого единодушия в решениях Генассамблеи ООН по поводу продолжающихся вооруженных конфликтов в мире – наверное, не было еще никогда.
2 марта 2022

История проигранных Россией войн говорит: не списывайте со счетов Украину!

Происходящее в Украине — это действительно война за Европу и ценности, на которых основана западная цивилизация.
2 марта 2022 — Ярослав Курфюрст, МИД Чехии

Принудительное вторжение: что меняет участие войск Беларуси на стороне РФ

Насколько весомой может стать военная поддержка Беларусью агрессии против Украины? И для кого она несет больше негативных последствий – для Киева или для режима Лукашенко? (укр.)
2 марта 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда