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Британія подвоїть військовий контингент в Естонії

Субота, 5 лютого 2022, 12:14

Протягом лютого до Естонії може прибути додатковий контингент Збройних сил Великої Британії. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це в програмі "Актуальна камера" розповів британський посол в Естонії Росс Аллен, його цитує портал ERR.

Прем'єр-міністр Великої Битанії Борис Джонсон минулої суботи оголосив про намір подвоїти британський військовий контингент у Балтійському регіоні та направити додаткову військову техніку до Естонії.

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Цього тижня британську пропозицію обговорювали в штаб-квартирі НАТО. Посол Британії в Естонії підтвердив, що підготовка до перекидання контингенту вже розпочалася.

"За нашим планом, перші солдати прибудуть уже цього місяця. Зараз наш полк, що перебуває в Німеччині, готується до перекидання. Це приблизно 850 військовослужбовців, танки, артилерійські гармати і так далі, тобто приблизно така ж бойова група, яка вже розміщена в Естонії" , - сказав Аллен.

На запитання, як довго додатковий контингент пробуде в Естонії, британський дипломат відповів, що це залежить від обставин.

"Можливо, два-три місяці, але потім ми разом з естонськими партнерами оцінимо ситуацію з безпекою в регіоні і ухвалимо рішення", - зазначив посол.

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Контингент, що прибуває, буде розміщений у військовому містечку в Тапа, де є всі необхідні казарми та павільйони для військової техніки.

Газета Financial Times цитує у зв'язку з цим анонімне джерело, за словами якого контингент, що направляється в Естонію, не є серйозною військовою силою порівняно з російськими військами, що знаходяться по інший бік кордону, але повинен послужити сигналом про готовність НАТО зміцнити своє східне крило перед обличчям російської загрози.

Нині у східноєвропейських країнах НАТО перебуває понад тисяча британських військовослужбовців: 900 в Естонії та 150 у Польщі.

Раніше повідомлялося, що уряд Естонії обговорив готовність країни до наслідків у разі нового нападу Росії на Україну та склав карту готовності у сфері державної оборони.

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