Британия удвоит военный контингент в Эстонии

В течение февраля в Эстонию может прибыть дополнительный контингент Вооруженных Сил Великобритании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в программе "Актуальная камера" рассказал британский посол в Эстонии Росс Аллен, его цитирует портал ERR.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в прошлую субботу объявил о намерении удвоить британский военный контингент в Балтийском регионе и направить дополнительную военную технику в Эстонию.

На этой неделе британское предложение обсуждалось в штаб-квартире НАТО. Посол Британии в Эстонии подтвердил, что подготовка к перекидывания контингента уже началась.

"По нашему плану первые солдаты прибудут уже в этом месяце. Сейчас наш полк, находящийся в Германии, готовится к перекидывания. Это примерно 850 военнослужащих, танки, артиллерийские пушки и т.д., то есть примерно такая же боевая группа, которая уже размещена в Эстонии", - сказал Аллен.

На вопрос, как долго дополнительный контингент будет в Эстонии, британский дипломат ответил, что это зависит от обстоятельств.

"Возможно, два-три месяца, но потом мы вместе с эстонскими партнерами оценим ситуацию с безопасностью в регионе и примем решение", - отметил посол.

Прибывающий контингент будет размещен в военном городке в Тапа, где есть все необходимые казармы и павильоны для военной техники.

Газета Financial Times цитирует в связи с этим анонимный источник, по словам которого направляемый в Эстонию контингент не является серьезной военной силой по сравнению с российскими войсками, находящимися по другую сторону границы, но должен послужить сигналом о готовности НАТО укрепить свое восточное крыло перед лицом российской угрозы.

В настоящее время в восточноевропейских странах НАТО находятся более тысячи британских военнослужащих: 900 в Эстонии и 150 в Польше.

Ранее сообщалось, что правительство Эстонии обсудило готовность страны к последствиям в случае нового нападения России на Украину и составило карту готовности в сфере государственной обороны.

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