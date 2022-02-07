Біля гірськолижного курорту в Греції знайшли мертвими трьох альпіністів

У неділю ввечері поблизу популярного гірськолижного курорту Калаврита в Греції були знайдені мертвими троє альпіністів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Reuters.

За даними Афінського агентства новин, троє греків віком 40, 49 та 56 років вважалися зниклими безвісти з суботи.

Вони виїхали з Калаврити вранці, щоб піднятися на гору Гельмос висотою 2355 метрів.

Щонайменше 22 рятувальники за допомогою гелікоптерів шукали зниклих кілька годин у неділю.

Тіла чоловіків знайшли після того, як деякі з їхніх речей були помічені на снігу з гелікоптера.

Влада розслідує, чи не стала причиною їх загибелі лавина.

Схожі інциденти під час сходження у горах та катання на лижах не є рідкістю в Греції, але це найгірший інцидент, зафіксований цього сезону.

Як повідомлялось напередодні, в Австрії за два дні під лавинами загинули 8 людей.

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