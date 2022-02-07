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Возле горнолыжного курорта в Греции нашли мертвыми трех альпинистов

Понедельник, 7 февраля 2022, 09:26

В воскресенье вечером вблизи популярного горнолыжного курорта Калаврита в Греции были найдены мертвыми трое альпинистов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Reuters.

По данным Афинского агентства новостей, трое греков в возрасте 40, 49 и 56 лет считались пропавшими без вести с субботы.

На Монблане погиб испанский альпинист

Они выехали из Калавриты утром, чтобы подняться на гору Гельмос высотой 2355 метров.

По меньшей мере 22 спасателя с помощью вертолетов искали пропавших несколько часов в воскресенье.

Тела мужчин нашли после того, как некоторые из их вещей были замечены на снегу с вертолета.

Власти расследуют, не стала ли причиной их гибели лавина.

Подобные инциденты во время восхождения в горах и катания на лыжах не являются редкостью в Греции, но это самый плохой инцидент, зафиксированный в этом сезоне.

Как сообщалось накануне, в Австрии за два дня под лавинами погибли 8 человек.

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Греция инциденты

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