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Глава Єврокомісії: Україна і ЄС близькі як ніколи, але попереду довгий шлях

Вівторок, 1 березня 2022, 14:59

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що український народ належить до європейської родини, однак попереду довгий шлях і необхідно завершити війну.

Про це вона сказала на позачерговій пленарній сесії Європарламенту, присвяченій війні РФ проти України, повідомляє "Європейська правда".

Вона зазначила, що в останній телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським він знову сказав їй про мрію українського народу приєднатися до Європейського Союзу. 

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"Сьогодні Європейський Союз і Україна вже є ближчими, ніж будь-коли раніше. Попереду ще довгий шлях. Ми повинні закінчити цю війну. І ми повинні говорити про наступні кроки", - сказала фон дер Ляєн.

"Але я певна: ніхто в цьому парламенті не сумнівається, що люди, які так мужньо відстоюють наші європейські цінності, належать до нашої європейської родини. І тому, дорогі члени, я кажу: хай живе Європа, хай живе вільна та незалежна Україна", - сказала вона.

Президент Володимир Зеленський у своєму виступі закликав Європейський Союз надати Україні всю необхідну підтримку і перспективу членства.

Перед виступом Зеленського президентка Європарламенту Роберта Метсола сказала, що Європарламент визнає європейську перспективу України та працюватиме над тим, щоб Україна отримала статус кандидата на членство. 

1 березня Європейський союз офіційно розпочав процедуру розгляду української заявку на здобуття членства.

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Вступ до ЄС Війна з РФ Урсула фон дер Ляєн

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