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Угорщина підтримала прискорений вступ України до ЄС

Вівторок, 1 березня 2022, 12:47

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловився за прискорений вступ України до Європейського Союзу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє 444.hu, наводячи відеозвернення міністра.

Вчора президенти восьми країн-членів ЄС - країни Балтії, Польща, Чехія, Словаччина, Болгарія і Словенія, виступили зі спільною ініціативою для просування євроінтеграції України, з метою надати Україні статус країни-кандидата і почати переговори про вступ якнайшвидше. Хотів би оголосити, що Угорщина підтримує цю ініціативу і ми закликаємо Брюссель поставити питання на порядок денний", - заявив Петер Сійярто. 

Він заявив також, що Угорщина підтримує будь-які ініціативи, спрямовані на припинення війни. "Чим швидше буде мир, тим менше людей загине і тим менше змушені будуть втікати зі своїх домівок", - зазначив глава МЗС Угорщини.

Нагадаємо, після вторгнення Росії кілька країн ЄС закликали надати Україні перспективу членства, а Словаччина запропонувала створити спеціальну процедуру для приєднання України до ЄС. 

28 лютого Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України в ЄС, її вже зареєстрували. 

Того ж дня президенти 8 країн-членів ЄС підписали відкритого листа із закликом негайно надати Україні перспективу членства у ЄС та приступити до переговорів про вступ.

29 лютого очікується виступ Зеленського у Європарламенті, а також ухвалення резолюції ЄП, яка закликає інституції ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ, а тим часом продовжувати працювати над інтеграцією в єдиний ринок ЄС.

У ЄС вважають, що процедура розгляду заявки України може бути важливою для президента Зеленського з огляду на те, що це питання може бути потенційно використане на переговорах з РФ, оскільки Євросоюз - це проєкт, який базується на основі миру та вирішення конфлікту шляхом діалогу.

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Війна з РФ Вступ до ЄС Угорщина

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