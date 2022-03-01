Угорщина підтримала прискорений вступ України до ЄС
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловився за прискорений вступ України до Європейського Союзу.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє 444.hu, наводячи відеозвернення міністра.
Вчора президенти восьми країн-членів ЄС - країни Балтії, Польща, Чехія, Словаччина, Болгарія і Словенія, виступили зі спільною ініціативою для просування євроінтеграції України, з метою надати Україні статус країни-кандидата і почати переговори про вступ якнайшвидше. Хотів би оголосити, що Угорщина підтримує цю ініціативу і ми закликаємо Брюссель поставити питання на порядок денний", - заявив Петер Сійярто.
Він заявив також, що Угорщина підтримує будь-які ініціативи, спрямовані на припинення війни. "Чим швидше буде мир, тим менше людей загине і тим менше змушені будуть втікати зі своїх домівок", - зазначив глава МЗС Угорщини.
Нагадаємо, після вторгнення Росії кілька країн ЄС закликали надати Україні перспективу членства, а Словаччина запропонувала створити спеціальну процедуру для приєднання України до ЄС.
28 лютого Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України в ЄС, її вже зареєстрували.
Того ж дня президенти 8 країн-членів ЄС підписали відкритого листа із закликом негайно надати Україні перспективу членства у ЄС та приступити до переговорів про вступ.
29 лютого очікується виступ Зеленського у Європарламенті, а також ухвалення резолюції ЄП, яка закликає інституції ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ, а тим часом продовжувати працювати над інтеграцією в єдиний ринок ЄС.
У ЄС вважають, що процедура розгляду заявки України може бути важливою для президента Зеленського з огляду на те, що це питання може бути потенційно використане на переговорах з РФ, оскільки Євросоюз - це проєкт, який базується на основі миру та вирішення конфлікту шляхом діалогу.