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Глава Еврокомиссии: Украина и ЕС близки как никогда, но впереди длинный путь

Вторник, 1 марта 2022, 14:59

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что украинский народ принадлежит к европейской семье, однако предстоит долгий путь и необходимо завершить войну.

Об этом она сказала на внеочередной пленарной сессии Европарламента, посвященной войне РФ против Украины, сообщает "Европейская правда".

Она отметила, что в последнем телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским он снова сказал ей о мечте украинского народа присоединиться к Европейскому Союзу.

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"Сегодня Европейский Союз и Украина уже ближе, чем когда-либо раньше. Впереди еще долгий путь. Мы должны закончить эту войну. И мы должны говорить о следующих шагах", - сказала фон дер Ляен.

"Но я уверена: никто в этом парламенте не сомневается, что люди, которые так мужественно отстаивают наши европейские ценности, принадлежат к нашей европейской семье. И потому, дорогие члены, я говорю: да здравствует Европа, да здравствует свободная и независимая Украина", – сказала она.

Президент Владимир Зеленский в своем выступлении призвал Европейский Союз предоставить Украине всю необходимую поддержку и перспективу членства.

Перед выступлением Зеленского президент Европарламента Роберта Метсола сказала, что Европарламент признает европейскую перспективу Украины и будет работать над тем, чтобы Украина получила статус кандидата на членство.

1 марта Европейский союз официально начал процедуру рассмотрения украинской заявки на получение членства.

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Вступление в ЕС Война с РФ Урсула фон дер Ляйен

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