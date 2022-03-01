Блинкен: преступления России в Украине множатся ежечасно

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник в Совете ООН по правам человека, что российские преступления в Украине множатся каждый час, а удары поражают больницы, школы и жилые дома.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Блинкен, выступая перед Советом ООН по правам человека в Женеве, отметил, что срочные дебаты по Украине, запланированные на четверг, где резолюция Киева и союзников предусматривает открытие международного расследования по нарушениям, является "важным шагом к обеспечению документации и ответственности".

"Мы должны прислать решительный и единственный месседж, что президент Путин должен безоговорочно прекратить это", – сказал он.

Как сообщалось, Европейский суд по правам человека вынес решение, в котором приказал Российской Федерации прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине.