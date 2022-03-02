Кулеба: переговоры о боевых самолетах продолжаются, но ждать неделями мы не можем

Украина продолжает переговоры с европейскими странами о предоставлении боевых самолетов для борьбы с российским вторжениям.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге, пишет "Европейская правда".

"Это абсолютно неотложное требование. Наши пилоты героически сражаются в воздухе, гибнут, сбивая российские самолеты, направляющиеся на бомбардировки наших городов, на убийство наших мирных граждан", - сказал Кулеба.

"Мы работаем с рядом стран над этим, есть прогресс, но мы не можем ждать, потому что речь идет не о неделях. У нас нет недель, у нас есть дни, и мы должны решить эту проблему за несколько дней. Это не значит, что если не будет самолетов, мы сдадимся, но это значит, что мы будем продолжать борьбу, к сожалению, с гораздо большими потерями среди мирного населения, потому что Россия продолжит бомбить наши города", - добавил министр.

Напомним, ЕС в воскресенье заявил, что согласовал пакет военной помощи на 450 миллионов евро, а глава дипломатии Жозеп Боррель также сказал, что несколько стран готовы передать боевые самолеты.

Однако позже Польша, Болгария и Словакия официально опровергли информацию о том, что будут передавать самолеты Украине.

Как известно, в последние дни большинство стран-членов ЕС предложили Украине ту или иную помощь летальным оружием или оборудованием для сопротивления агрессии. В частности, кардинально изменила свою позицию Германия, до сих пор выступавшая против и блокировавшая также поставки оружия собственного производства другими странами.