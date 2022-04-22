Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

ЄС запровадив нові санкції проти Північної Кореї через ядерні випробовування

П'ятниця, 22 квітня 2022, 00:42

Європейський Союз запровадив нові санкції проти 8 фізичних та 4 юридичних осіб з Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР).

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на повідомлення на сайті Європейської Ради.

До нових списків увійшли особи, які обіймали керівні посади в установах, що займаються розробкою ракетної програми, а також фізичні та юридичні особи, які займалися діяльністю з ухилення від санкцій, які могли б залучити кошти на програми незаконної зброї.

Як повідомляється, обмежувальні заходи включають заборону на поїздки, заморожування активів і заборону надавати кошти або економічні ресурси для тих, хто входить до санкційного списку.

"ЄС сповнений рішучості запобігти потоку компонентів, фінансів та знань, які КНДР могла б використати для підтримки розвитку своїх програм незаконної зброї. ЄС закликає КНДР припинити дестабілізуючі дії, поважати свої зобов’язання за міжнародним правом і відновити діалог із відповідними сторонами",- говориться у повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня Північна Корея заявила проведення успішних випробувань, які "значно покращить тактичні ядерні можливості".

Нові випробування можуть бути доказом того, що КНДР найближчим часом планує випробувати тактичну ядерну зброю.

КНДР ще у 2017 році офіційно припинила ядерні випробування.  

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
КНДР санкції Ядерна зброя

Статті

Шарль Мішель: Україні потрібно надати важку зброю, це важливо і дуже терміново

Президент Євроради: "Не хочу оголошувати, які саме види озброєння ми плануємо надати... І я переконаний, що Україна переможе у цій війні".
21 квітня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Лана Зеркаль: Ми запропонували Європі єдиний працюючий план енергетичних санкцій

"Замістити у Європі російську нафту повністю можна за 9 місяців. І Україна пропонує механізми, як зробити це так, щоб мінімізувати ціновий шок".
20 квітня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Спонсори війни: хто у ЄС підтримує, а хто блокує заборону нафти та газу з РФ

Росія затягнула енергетичний зашморг для країн ЄС. Хто з них намагається позбутися цієї залежності, а хто продовжує лобіювати інтереси Кремля?
20 квітня 2022 — Оксана Ананьєва, Олександра Хмарна, для Європейської правди