ЄС запровадив нові санкції проти Північної Кореї через ядерні випробовування

Європейський Союз запровадив нові санкції проти 8 фізичних та 4 юридичних осіб з Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР).

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на повідомлення на сайті Європейської Ради.

До нових списків увійшли особи, які обіймали керівні посади в установах, що займаються розробкою ракетної програми, а також фізичні та юридичні особи, які займалися діяльністю з ухилення від санкцій, які могли б залучити кошти на програми незаконної зброї.

Як повідомляється, обмежувальні заходи включають заборону на поїздки, заморожування активів і заборону надавати кошти або економічні ресурси для тих, хто входить до санкційного списку.

"ЄС сповнений рішучості запобігти потоку компонентів, фінансів та знань, які КНДР могла б використати для підтримки розвитку своїх програм незаконної зброї. ЄС закликає КНДР припинити дестабілізуючі дії, поважати свої зобов’язання за міжнародним правом і відновити діалог із відповідними сторонами",- говориться у повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня Північна Корея заявила проведення успішних випробувань, які "значно покращить тактичні ядерні можливості".

Нові випробування можуть бути доказом того, що КНДР найближчим часом планує випробувати тактичну ядерну зброю.

КНДР ще у 2017 році офіційно припинила ядерні випробування.