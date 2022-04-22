ЕС ввел новые санкции против Северной Кореи из-за ядерных испытаний

Европейский Союз ввел новые санкции против 8 физических и 4 юридических лиц из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение на сайте Европейского Совета.

В новые списки вошли лица, занимавшие руководящие должности в учреждениях, занимающихся разработкой ракетной программы, а также физические и юридические лица, занимавшиеся деятельностью по уклонению от санкций, которые могли бы привлечь средства на программы незаконного оружия.

Как сообщается, ограничительные меры включают запрет на поездки, замораживание активов и запрет предоставлять средства или экономические ресурсы для входящих в санкционный список.

"ЕС полон решимости предотвратить поток компонентов, финансов и знаний, которые КНДР могла бы использовать для поддержки развития своих программ незаконного оружия. ЕС призывает КНДР прекратить дестабилизирующие действия, уважать свои обязательства по международному праву и возобновить диалог с соответствующими сторонами",- говорит в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе Северная Корея заявила о проведении успешных испытаний, которые "значительно улучшат тактические ядерные возможности".

Новые испытания могут являться доказательством того, что КНДР в ближайшее время планирует опробовать тактическое ядерное оружие.

КНДР еще в 2017 году официально прекратила ядерные испытания.