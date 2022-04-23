Франція переконана у схваленні газового ембарго для РФ за лічені тижні

Міністр економіки Франції стверджує, що країни-члени ЄС найближчим часом ухвалять рішення про повне припинення імпорту російської нафти.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це міністр Бруно Ле Мер заявив в ефірі BFMTV.

Ле Мер заявив, що цю позицію підтверджує президент Франції Емманюель Макрон. "Президент кілька разів говорив, що санкції потрібно посилити", - пояснив він, додавши, що передусім йдеться про посилення обмежень на імпорт енергоносіїв.

"Президент не каже, що йдеться про газ, тому що ми знаємо, що для певної кількості європейських держав просто зупиниться вся їхня економічна діяльність... Те, що сьогодні на столі – це заборона на імпорт нафти з Росії", - заявив Бруно Ле Мер.

Міністр пояснив, що це дозволить припинити потік валюти до Росії.

"(Нафта) це головне джерело іноземної валюти для Росії. Це 700 мільйонів доларів фінансових ресурсів на день", - заявив він.

Ле Мер визнав, що консенсус в Євросоюзі ще не досягнений: "Ми повинні досягти успіху в об’єднанні 27 держав-членів, ми ще не там. Ще є опір, є обгрунтоване занепокоєння. Ми повинні на них реагувати", – пояснив міністр економіки. Утім, він переконаний, що домовленість буде скоро. "Для мене це більше питання тижнів, ніж місяців", - підкреслив він.

Як відомо, цими днями США та ЄС обговорюють шляхи скорочення нафтової виручки РФ. Окремі великі споживачі енергоресурсів дали на це згоду. Зокрема, Австрія готова підтримати "будь-які санкції проти РФ", окрім газових.

Також Єврокомісія розробила поради по економії палива, щоб допомогти Україні.

Раніше "Європейська правда" опублікувала роз'яснення плану, як Європа може відмовитися і від російської нафти, і від газу.