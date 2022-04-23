Франция убеждена в утверждении газового эмбарго для РФ за считанные недели

Министр экономики Франции утверждает, что страны-члены ЕС в ближайшее время примут решение о полном прекращении импорта российской нефти.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом министр Бруно Ле Мер заявил в эфире BFMTV.

Ле Мер заявил, что эту позицию подтверждает президент Франции Эмманюэль Макрон. "Президент несколько раз говорил, что санкции нужно ужесточить", - пояснил он, добавив, что, прежде всего, речь идет об усилении ограничений на импорт энергоносителей.

"Президент не говорит, что речь идет о газе, потому что мы знаем, что для определенного количества европейских государств просто остановится вся их экономическая деятельность... Сегодня на столе – это запрет на импорт нефти из России", - заявил Бруно Ле Мэр.

Министр объяснил, что это позволит прекратить поток валюты в Россию.

"(Нефть) – это главный источник иностранной валюты для России. Это 700 миллионов долларов финансовых ресурсов в день", – заявил он.

Ле Мер признал, что консенсус в Евросоюзе еще не достигнут: "Мы должны добиться успеха в объединении 27 государств-членов, мы еще не там. Еще есть сопротивление, есть обоснованное беспокойство. Мы должны на них реагировать", – объяснил министр экономики. Впрочем, он уверен, что договоренность будет скоро. "Для меня это больше вопросов недель, чем месяцев", - подчеркнул он.

Как известно, на днях США и ЕС обсуждают пути сокращения нефтяной выручки РФ. Отдельные крупные потребители энергоресурсов дали на это согласие. В частности, Австрия готова поддержать "любые санкции против РФ", кроме газовых.

Также Еврокомиссия разработала советы по экономии топлива, чтобы помочь Украине.

Ранее Европейская правда опубликовала разъяснение плана, как Европа может отказаться и от российской нефти, и от газа.