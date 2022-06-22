Прем’єр Грузії заявив, що Арахамія завадив Тбілісі отримати статус кандидата на членство в ЄС

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі в середу звинуватив опозиційну депутатку Саломе Самадашвілі та українського парламентаря Давида Арахамію в тому, що вони завадили Тбілісі отримати статус кандидата на членство в ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NetGazeti.

"Одним із головних ініціаторів, який від Європи та США – я знаю це від наших європейських та американських колег – наполегливо вимагав, щоб Грузія не отримала статусу кандидата, разом із вами, мої любі опоненти, був представник української влади пан Арахамія", – заявив Гарібашвілі, представляючи звіт про роботу уряду.

Він додав, що нібито Європа отримала "ультиматум": якщо Грузія отримає статус кандидата, то Україна буде "дуже розчарована".

"Арахамія, власник грузинського прізвища, виходить зі обурливими звинуваченнями. Приміром, його друзі в Україні звинувачують нас, нібито ми наказали спецслужбам і допомагаємо російським підсанкційним компаніям", – нагадав грузинський прем’єр.

Гарібашвілі також звинуватив опозиційну депутатку Саломе Самадашвілі в тому, що вона начебто "особисто їздила до Брюсселя і просила не надавати статусу" кандидата на членство в ЄС Грузії, передає "Новости-Грузия".

"Познайомтесь зі зрадником країни", – прокоментував він, після чого Самадашвілі звинуватила прем’єра у брехні.

Нагадаємо, 17 червня Єврокомісія оприлюднила висновки за заявками на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії, рекомендувавши надати першим двом статус кандидата. Щодо Грузії вирішили, що стан демократії в країні не відповідає Копенгагенським критеріям і держава має втілити зміни для здобуття цього статусу.

Прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що ЄС пропонує кандидатський статус для України і Молдови як підтримку у складній ситуації, в якій вони опинилися, та що він "не заздрить" їм.

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