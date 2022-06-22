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Премьер Грузии заявил, что Арахамия помешал Тбилиси получить статус кандидата на членство в ЕС

Среда, 22 июня 2022, 17:29

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в среду обвинил оппозиционную депутатку Саломе Самадашвили и украинского парламентария Давида Арахамию в том, что они помешали Тбилиси получить статус кандидата на членство в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NetGazeti.

"Одним из главных инициаторов, который от Европы и США – я знаю это от наших европейских и американских коллег – настойчиво требовал, чтобы Грузия не получила статус кандидата, вместе с вами, мои дорогие оппоненты, был представитель украинской власти господин Арахамия", – заявил Гарибашвили, представляя отчет о работе правительства.

Он добавил, что якобы Европа получила "ультиматум": если Грузия получит статус кандидата, то Украина будет "очень разочарована".

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"Арахамия, обладатель грузинской фамилии, выходит с возмутительными обвинениями. К примеру, его друзья в Украине обвиняют нас в том, что якобы мы приказали спецслужбам и помогаем российским подсанкционным компаниям", – напомнил грузинский премьер.

Гарибашвили также обвинил оппозиционную депутатку Саломе Самадашвили в том, что она якобы "лично ездила в Брюссель и просила не предоставлять статус" кандидату на членство в ЕС Грузии, передает "Новости-Грузия".

"Познакомьтесь с предателем страны", – прокомментировал он, после чего Самадашвили обвинила премьера во лжи.

Напомним, 17 июня Еврокомиссия обнародовала выводы по заявкам на вступление в ЕС УкраиныМолдовы  и Грузии, рекомендовав предоставить первым двум статус кандидата.

По Грузии решили, что состояние демократии в стране не отвечает Копенгагенским критериям и государство должно воплотить изменения для получения этого статуса.

Финальное решение о предоставлении или непредоставлении стран статуса кандидата будет приниматься на саммите ЕС 23-24 июня.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что ЕС предлагает кандидатский статус для Украины и Молдовы как поддержку в сложной ситуации, в которой они оказались, и что он "не завидует" им.

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Грузия Вступление в ЕС

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