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У Лондоні проводять слідчі дії через підозрілий пакет біля парламенту

Вівторок, 7 червня 2022, 14:56

Поліція Лондона заявила, що встановила периметр безпеки у Вестмінстері, політичному кварталі навколо парламенту, в рамках слідчих дій через виявлений у вівторок підозрілий пакет.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"У вівторок, 7 червня, об 11:27 було викликано поліцію, щоб повідомити про підозрілий пакет, знайдений на Парламентській вулиці", - йдеться в заяві столичної поліції для Reuters.

"Офіцери знаходяться на місці події, загородження та перекриття діють, поки проводяться слідчі дії" - заявили в поліції.

Нагадаємо, 4 червня британська поліція повідомила, що ненадовго евакуювала лондонську Трафальгарську площу, неподалік від місця, де того дня проходили урочистості з нагоди платинового ювілею королеви Єлизавети.

Там теж виявили підозрілий пакет.

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