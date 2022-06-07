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В Лондоне проводят следственные действия из-за подозрительного пакета возле парламента

Вторник, 7 июня 2022, 14:56

Полиция Лондона заявила, что установила периметр безопасности в Вестминстере, политическом квартале вокруг парламента, в рамках следственных действий из-за обнаруженного во вторник подозрительного пакета.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Во вторник, 7 июня, в 11:27 была вызвана полиция, чтобы сообщить о подозрительном пакете, найденном на Парламентской улице", - говорится в заявлении столичной полиции для Reuters.

"Офицеры находятся на месте происшествия, заграждения и перекрытия действуют, пока проводятся следственные действия", - заявили в полиции.

Напомним, 4 июня британская полиция сообщила, что ненадолго эвакуировала лондонскую Трафальгарскую площадь, недалеко от места, где в тот день проходили торжества по случаю платинового юбилея королевы Елизаветы.

Там тоже обнаружили подозрительный пакет.

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