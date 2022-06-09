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Президент Литви застеріг Захід від торгівлі санкціями з Росією

Четвер, 9 червня 2022, 08:23

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що якщо почнеться торгівля санкціями з Росією, це підштовхне Кремль до нових форм агресії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Так він відреагував на заяви Туреччини, що Росія "законно" вимагає зняття санкцій в обмін на допомогу у перевезенні запасів зерна з України.

"Якщо ми почнемо сумніватися у доцільності санкцій чи торгувати ними, це створить додаткові стимули для Росії застосовувати нові форми агресії", - заявив президент Литви.

"Можемо досягти такого рівня, коли від санкцій мало що залишиться, а Росія матиме всі можливості для розширення своєї агресії в Україні", - зазначив він.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що їжа стала частиною "арсеналу терору" Росії, тому необхідно терміново розблокувати українські порти.

Україна разом з партнерами обговорює можливість створення міжнародної місії для розблокування українського морського експорту та як перший крок вимагає від Росії відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад.

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Литва санкції

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