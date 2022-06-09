Президент Литвы предостерег Запад от торговли санкциями с Россией

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что, если начнется торговля санкциями с Россией, это подтолкнет Кремль к новым формам агрессии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Так он отреагировал на заявления Турции, что Россия "законно" требует снятия санкций в обмен на помощь по перевозке запасов зерна из Украины.

"Если мы начнем сомневаться в целесообразности или торговать ими санкций, это создаст дополнительные стимулы для России применять новые формы агрессии", - заявил президент Литвы.

"Можем достичь такого уровня, когда от санкций мало что останется, а у России будут все возможности для расширения своей агрессии в Украине", - отметил он.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что еда стала частью "арсенала террора" России, поэтому необходимо срочно разблокировать украинские порты.

Украина вместе с партнерами обсуждает возможность создания международной миссии для разблокирования украинского морского экспорта и, как первый шаг, требует от России отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии о ненападении.