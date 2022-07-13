Президент Болгарії заявив про можливість нових дострокових виборів у жовтні

У Болгарії у жовтні відбудуться дострокові вибори, якщо парламентські партії не зможуть сформувати уряд.

Про це заявив президент Румен Радев, пише "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Політична криза в Болгарії почалася у червні, коли популістська партія "Є такий народ" вийшла з чотирипартійної правлячої коаліції. Опозиційна партія ГЕРБ на чолі з колишнім прем'єр-міністром Бойком Борисовим ініціювала вотум недовіри, і уряд Кирила Петкова було відправлено у відставку.

Найбільша партія у парламенті — "Зміни продовжуються" — намагалася сформувати новий уряд, але не змогла зібрати 121 депутата і вирішила не пропонувати новий уряд.

Тепер президент має передати мандат другій за величиною партії – ГЕРБ. Борисов уже заявив, що його партія не намагатиметься сформувати уряд.

Згідно з Конституцією, президент обирає третю партію незалежно від кількості її депутатів. Якщо третя партія зазнає невдачі, президент розпускає парламент, призначає тимчасовий уряд та дострокові вибори. Це має статися у двомісячний термін після розпуску парламенту.

12 липня Радев заявив, що якщо необхідно провести дострокові вибори, їх доцільно провести на початку жовтня, щоб новий парламент мав легітимність. Якщо вибори відбудуться у вересні, то є ризик низької явки виборців.

"За Конституцією я маю негайно оголосити вибори протягом двох місяців. Це означає вибори у вересні, що також пов'язане із ризиком. Але, з іншого боку, надмірне затягування процедури формування уряду призводить до спокуси ухвалення управлінських рішень та кадрових перестановок", — сказав Радев.

Він додав, що найближчими днями передасть другий мандат ГЕРБ. Радев підкреслив, що за кілька днів до кінця липня парламент, як очікується, сформує правлячу більшість і ухвалить важливі закони.

Він зазначив, що партії, які мають амбіції брати участь в уряді, мають чітко оголосити, які заходи вони пропонують. За його словами, партії проводять між собою дедалі жирніші червоні лінії, тому сформувати уряд після можливих дострокових виборів стає дедалі важче.

Нагадаємо, після оголошення вотуму недовіри уряду колишній прем’єр-міністр Кирил Петков звинуватив Росію та потужну мафію його країни.

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