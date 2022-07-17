У Німеччині кажуть, що газу на зиму поки не вистачає, але його ціна стабілізувалась

Очільник Федерального мережевого агентства Німеччини Клаус Мюллер вважає, що ціни на газ у країні стабілізувались і рости більше не буде, але нинішніх запасів блакитного палива не вистачить для зимового сезону.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Мюллер заявив в інтерв’ю Bild am Sonntag.

"Газові сховища заповнені майже на 65%. Це краще, ніж у попередні тижні, але все одно недостатньо, щоб пережити зиму без російського газу. Ремонтні роботи "Північного потоку-1" планується завершити в четвер. Зараз багато залежить від того, чи піде газ потім по трубопроводу і скільки його буде", – заявив він.

Водночас глава Федерального мережевого агентства додав, що попри закриття "Північного потоку-1" значного стрибка ціни на газ у Німеччині не було, що може означати, що ринки вже оцінили втрату поставок російського газу і що країна вийшла "на плато цін на газ".

Мюллер допустив, що взимку через нестачу газу його будуть економити, але наголосив, що домогосподарства будуть ним забезпечені.

"Крім того, немає такого сценарію, коли ми залишимося зовсім без газу. Навіть якщо Росія перестане постачати газ, ми все одно будемо отримувати його з Норвегії, Нідерландів та Бельгії, або в майбутньому з німецьких терміналів зрідженого газу", – запевнив він.

Чиновник допустив, що Німеччині ще мінімум два роки доведеться жити із загрозою залишитися без газу.

"На літо 2024 року федеральний міністр економіки очікує, що тоді ми будемо незалежні від російського газу. Але також правда, що ціни, ймовірно, не будуть такими низькими, як раніше", – підсумував він.

Нагадаємо, з 11 липня Німеччина перестала отримувати російський газ через "Північний потік-1" - газопровід перекрили нібито для планових робіт, які мають тривати 10 днів. Водночас в уряді побоюються, що за політичним рішенням Кремля ці роботи можуть затягнутися на невизначений час.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначила, що уряд ФРН готується "до усіх сценаріїв" з постачанням російського газу.