В Германии говорят, что газа на зиму пока не хватает, но его цена стабилизировалась

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер считает, что цены на газ в стране стабилизировались и расти больше не будет, но нынешних запасов голубого топлива не хватит для зимнего сезона.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мюллер заявил в интервью Bild am Sonntag.

"Газовые хранилища заполнены почти на 65%. Это лучше, чем в предыдущие недели, но все равно недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа. Ремонтные работы "Северного потока-1" планируется завершить в четверг. Сейчас многое зависит от того, уйдет ли газ потом по трубопроводу и сколько его будет", – заявил он.

В то же время глава Федерального сетевого агентства добавил, что, несмотря на закрытие "Северного потока-1", значительного скачка цены на газ в Германии не было, что может означать, что рынки уже оценили потерю поставок российского газа и что страна вышла "на плато цен на газ".

Мюллер допустил, что зимой из-за нехватки газа его будут экономить, но подчеркнул, что домохозяйства будут им обеспечены.

"Кроме того, нет такого сценария, когда мы останемся совсем без газа. Даже если Россия перестанет поставлять газ, мы все равно будем получать его из Норвегии, Нидерландов и Бельгии или в будущем из немецких терминалов сжиженного газа", - заверил он.

Чиновник допустил, что Германии еще минимум два года придется жить с угрозой остаться без газа.

"К лету 2024 года федеральный министр экономики ожидает, что тогда мы будем независимы от российского газа. Но также правда, что цены, вероятно, не будут такими низкими, как раньше", – подытожил он.

Напомним, с 11 июля Германия перестала получать российский газ из-за "Северного потока-1" - газопровод перекрыли якобы для плановых работ, которые должны продлиться 10 дней. В то же время, в правительстве опасаются, что по политическому решению Кремля эти работы могут затянуться на неопределенное время.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что правительство ФРГ готовится "ко всем сценариям" с поставкой российского газа.