Стала известна дата внеочередных выборов в парламент Италии

Согласно решению президента Италии Серджо Матареллы, досрочные выборы в парламент страны после его роспуска в четверг состоятся 25 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

"Как официально объявлено, я подписал декрет о роспуске парламента и проведении новых выборов в течение 70 дней, как и запланировано", – сказал Матарелла в телевизионном обращении в четверг.

Он подчеркнул, что роспуск парламента был крайней мерой, но к этому решению привела политическая ситуация.

"Обсуждение, голосование и условия ясно показали отсутствие перспектив для нового большинства (в парламенте)", - отметил президент Италии.

Декрет был передан спикерам обеих палат итальянского парламента – Сенату и Палаты депутатов.

Ранее в четверг Серджо Матарелла подписал декрет о роспуске парламента. Перед тем он со второго раза принял отставку премьера Марио Драги.

Сенат Италии в среду поддержал резолюцию с выражением доверия правительству Драги. Но он получил всего 95 голосов, в то время как в Сенате заседает 321 сенатор. Это самый низкий результат, который правительство достигло в этом законодательном органе.

Правые партии – "Вперед, Италия", "Движение 5 звезд" и "Лига" – вообще отказались голосовать за резолюцию и бойкотировали ее рассмотрение в парламенте. Это означало, что может не собраться достаточно голосов для объявления кворума в Сенате, когда его решения имеют законную силу.

Правые партии выступали за роспуск правительства и проведение досрочных выборов, где рассчитывают улучшить свой результат.

Напомним, коалиционное правительство Драги оказалось на грани распада после того, как "Движение 5 звезд" отказалось голосовать за важный указ о финансовой помощи тысячам семей и компаний.

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