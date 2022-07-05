Поліція розігнала ЛГБТ-акцію в Анкарі: з 50 людей затримали не менше 30

Поліція турецької столиці Анкари розігнала пів сотні учасників гей-прайду, які зібралися попри заборону місцевої влади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Влада Туреччини заборонила всі заходи, пов’язані з ЛГБТ, але близько 50 людей із веселковими прапорами все ж вирушили до центрального парку Анкари.

Фото: АР

Учасникам маршу не дали дійти до парку і затримали посеред однієї з центральних вулиць. Деяких людей силоміць валили на землю, що викликало обурення перехожих, які прохали в поліцейських відпустити затриманих.

Фото: АР

За даними організаторів гей-прайду, були затримані не менш як 30 людей.

Фото: АР

Біля парку паралельно тривала акція проти ЛГБТ, організована ісламістами.

Зазначимо, що у Туреччині гей-прайд відбувався кожен рік, починаючи з 2003-го. У 2014 році – це останній рік, коли захід не був заборонений, – у ньому взяли участь десятки тисяч людей.

Відтоді турецька влада чинить опір проведенню ЛГБТ-акцій, через що їх критикують правозахисні організації.

Наприкінці червня поліція турецького міста Стамбул розігнала гей-прайд і затримала понад 150 людей – серед них були не лише учасники маршу, а й фотокореспондент агенції AFP Булент Кіліч.