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Полиция разогнала ЛГБТ-акцию в Анкаре: из 50 человек задержали не менее 30

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Вторник, 5 июля 2022, 23:02

Полиция турецкой столицы Анкары разогнала полсотни участников гей-прайда, собравшихся несмотря на запрет местных властей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Власти Турции запретили все меры, связанные с ЛГБТ, но около 50 человек с радужными флагами все же отправились в центральный парк Анкары.

 
Фото: АР

Участникам марша не дали дойти до парка и задержали посреди одной из центральных улиц. Некоторых людей насильно валили на землю, что вызвало возмущение прохожих, которые просили у полицейских отпустить задержанных.

 
Фото: АР

По данным организаторов гей-прайда, были задержаны не менее 30 человек.

 
Фото: АР

У парка параллельно продолжалась акция против ЛГБТ, организованная исламистами.

Отметим, что в Турции гей-прайд проходил каждый год, начиная с 2003-го. В 2014 году – это последний год, когда мероприятие не было запрещено, – в нем приняли участие десятки тысяч человек.

С тех пор турецкие власти сопротивляются проведению ЛГБТ-акций, из-за чего их критикуют правозащитные организации.

В конце июня полиция турецкого города Стамбул разогнала гей-прайд и задержала более 150 человек – среди них были не только участники марша, но и фотокорреспондент агентства AFP Булент Килич.

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Турция инциденты

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