Фінська філія Amnesty International втратила близько 400 донорів через звіт про ЗСУ

Фінська філія правозахисної організації Amnesty International втратила близько 400 донорів після того, як міжнародна організація опублікувала звіт із критикою ЗСУ.

Про це розповів керівник фінського відділення Amnesty Франк Йоханссон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на MTV Uutiset.

За його словами, цього тижня кількість людей, які припинили пожертвування, трохи зросла.

"Можливо, остаточні цифри можна буде побачити лише на початку вересня, коли буде отримана інформація про всі серпневі пожертви", - сказав він.

Втім, за його словами, після оприлюднення суперечливого звіту також з'явилися нові донори.

Згідно з вебсайтом Amnesty, у Фінляндії організація має близько 40 000 донорів. Число тих, хто припинив донорство, становить близько одного відсотка від усіх жертводавців організації. Близько 30 000 жертводавців щомісяця підтримують організацію.

Це не перший випадок, коли донори масово оголошують про припинення пожертв Amnesty. Однак цього разу відтік донорів є найбільшим, який Йоханссон зустрічав за свою 32-річну кар'єру в Amnesty.

У минулому донори ішли, серед іншого, через позицію організації щодо проституції та наркополітики, а також через заяву Amnesty про те, що Ізраїль чинить апартеїд проти палестинців.

За словами Йоханссона, у звіті про ЗСУ не було достатнього контексту, і в ньому недостатньо чітко йшлося про те, що Amnesty International засуджує військові дії Росії.

"Це була величезна помилка в плані комунікації, яка призвела до втрати довіри до роботи, проведеної Amnesty", - сказав він.

Нагадаємо, раніше співзасновник шведської ланки Amnesty International Пер Вестберг оголосив, що йде з організації через незгоду зі звітом про Збройні сили України.

У ЄС у відповідь на скандальний звіт Amnesty International щодо України заявили, що це Росія здійснює невиправдану агресію і атакує мирних жителів і цивільні об’єкти, українська армія ж намагається їх захистити.