Финский филиал Amnesty International потерял около 400 доноров из-за отчета о ВСУ

Финский филиал правозащитной организации Amnesty International потерял около 400 доноров после того, как организация опубликовала отчет с критикой ВСУ.

Об этом рассказал руководитель финского отделения Amnesty Франк Йоханссон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на MTV Uutiset.

По его словам, на этой неделе количество людей, прекративших пожертвования, несколько выросло.

"Возможно, окончательные цифры можно будет увидеть только в начале сентября, когда будет получена информация обо всех августовских пожертвованиях", - сказал он.

Впрочем, по его словам, после обнародования спорного отчета также появились новые доноры.

Согласно сайту Amnesty, в Финляндии организация имеет около 40 000 доноров. Число прекративших донорство составляет около одного процента от всех жертвователей организации. Около 30 тысяч жертвователей ежемесячно поддерживают организацию.

Это не первый случай, когда доноры массово объявляют о прекращении пожертвований Amnesty. Однако на этот раз отток доноров самый большой, который Йоханссон встречал за свою 32-летнюю карьеру в Amnesty.

В прошлом доноры уходили, среди прочего, из-за позиции организации по проституции и наркополитике, а также заявления Amnesty о том, что Израиль проводит апартеид против палестинцев.

По словам Йоханссона, в отчете о ВСУ не было достаточного контекста, и в нем недостаточно четко говорилось, что Amnesty International осуждает военные действия России.

"Это была огромная ошибка в плане коммуникации, которая привела к потере доверия к работе, проведённой Amnesty", - сказал он.

Напомним, ранее соучредитель шведского звена Amnesty International Пер Вестберг объявил, что уходит из организации из-за несогласия с отчетом о Вооруженных силах Украины.

В ЕС в ответ на скандальный отчет Amnesty International по Украине заявили, что это Россия совершает неоправданную агрессию и атакует мирных жителей и гражданские объекты, украинская армия же пытается их защитить.