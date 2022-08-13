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Президент Сербии рассказал, когда Белград присоединится к санкциям против РФ

Суббота, 13 августа 2022, 09:00

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что для вступления в ЕС его стране придется гармонизировать свою политику с политикой блока, в том числе и по санкциям.

Об этом, как пишет Европейская правда со ссылкой на RTV, он сказал телеканалу Prva.

"Некоторые люди получали голоса, потому что вводили граждан в заблуждение, что они жесткие и решительные, а после выборов было понятно, что жесток только тот, кто не угрожал и не говорил об этом. Я достаточно ответственный человек. Я пытался беречь свою политику" – сказал он.

Вучич подчеркнул, что его политика не заключается в лести своему народу, поэтому он не понимает, зачем ему льстить посольствам.

На вопрос, сможет ли он сохранить свой пост, он сказал: "Я обещаю людям, что мы будем защищать нашу политику, пока сможем".

"Когда они скажут нам, что у нас осталось шесть месяцев до присоединения к ЕС, мы полностью гармонизируем нашу политику с их, потому что это наша обязанность поступить так" - заявил Вучич, комментируя вопрос о возможности присоединения Сербии к санкциям против России.

Напомним, посол Украины в Сербии Владимир Толкач заявил, что Киев рассчитывает на большую поддержку со стороны Белграда – в частности, введение им санкций против России, принятых на уровне ЕС.

Ранее Европейский парламент призвал Сербию срочно присоединиться к санкционным решениям Евросоюза против России.

Сербский президент Александар Вучич утверждал, что Сербия очень страдает из-за отказа ввести санкции против России. И несмотря на то, что в случае их введения, "жизнь была бы в десять раз лучше", Сербия будет до конца уклоняться от этого шага.

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Сербия санкции

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