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Польща залучила військових до розчистки річки Одер, де масово гине риба

Неділя, 14 серпня 2022, 15:17

У Польщі залучили близько 200 військовослужбовців до подолання наслідків екологічного лиха на річці Одер, де масово гине риба.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє PAP. 

Міністр оборони Маріуш Блащак зазначив, що до розчистки річки та інших заходів для подолання наслідків залучені близько 200 військових, у тому числі з польської тероборони, та висловив їм подяку. 

Крім них, на місці залучені службовці пожежно-рятувальної служби. 

Звістки про масову загибель риби почали надходити з кінця липня. З п’ятниці у трьох воєводствах заборонили заходити у річку. За суботу лише в районі Вроцлава з води зібрали загиблих рибин загальною масою 350 кг. 

Польське агентство з охорони навколишнього середовища вважає можливою причиною мору промислове забруднення води. Польські рибалки заявили про екологічну катастрофу.

Попередня перевірка Інспекції захисту довкілля Нижньосілезького воєводства, що у Вроцлаві, вказує, що джерело забруднення, імовірно, розташоване в Опольському воєводстві, де розташоване місто Кендзежин-Козьле з хімічним заводом.

Пізніше стало відомо, що проби води, взяті у річці в Німеччині, виявили ознаки значного забруднення ртуттю.

Прем’єр Польщі через інцидент звільнив начальника державного агентства "Польські води" та головного інспектора охорони довкілля, а також запропонував винагороду за допомогу у пошуку винних

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Польща

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