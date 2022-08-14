Польша привлекла военных к расчистке реки Одер, где массово погибает рыба

В Польше привлекли около 200 военнослужащих для преодоления последствий экологического бедствия на реке Одер, где массово погибает рыба.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает PAP.

Министр обороны Мариуш Блащак отметил, что к расчистке реки и других мер по преодолению последствий привлечены около 200 военных, в том числе с польской терробороны, и выразил им благодарность.

Кроме них на месте привлечены служащие пожарно-спасательной службы.

Известия о массовой гибели рыбы начали поступать с конца июля. С пятницы в трех воеводствах запретили заходить в реку. За субботу только в районе Вроцлава из воды собрали погибших рыб общей массой 350 кг.

Польское агентство по охране окружающей среды считает возможным фактором мора промышленное загрязнение воды. Польские рыбаки заявили об экологической катастрофе.

Предварительная проверка Инспекции по защите окружающей среды Нижнесилезского воеводства во Вроцлаве указывает, что источник загрязнения, вероятно, находится в Опольском воеводстве, где расположен город Кендзежин-Козьле с химическим заводом.

Позже стало известно, что пробы воды, взятые в реке в Германии, выявили признаки загрязнения ртутью.

Премьер Польши из-за инцидента уволил начальника государственного агентства "Польские воды" и главного инспектора охраны окружающей среды, а также предложил вознаграждение за помощь в поиске виновных.