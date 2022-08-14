На Тайвань отправилась новая делегация Конгресса США

На Тайвань отправилась новая делегация членов Конгресса США - через 12 дней после громкой поездки спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, на которую Китай отреагировал масштабными военными учениями вокруг острова.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Associated Press.

На Тайвань отправились пятеро членов Конгресса, делегацию возглавляет сенатор-демократ Эд Марки от Массачусетса. Также в ее составе – республиканка Амате Колеман Редевеген и демократы-члены Палаты представителей Джон Гараменди, Алан Лоуэнталь и Дон Бейер.

Как сообщил Американский институт в Тайване – представительство США – во время визита планируются встречи с лидерами Тайваня, обсуждение отношений Тайваня и США, региональной безопасности, торговли и инвестиций.

Напомним, Китай отреагировал на визит на остров спикера Палаты представителей масштабными военными учениями, которые Тайвань назвал имитацией нападения, и ввел санкции против Пелоси и ее ближайших родственников. Кроме того, Китай прекратил переговоры с США по обороне и климату.

США вызвали посла Китая в Белый дом, чтобы объявить ему демарш в связи с реакцией КНР.

Даже после завершения учений китайские самолеты ежедневно пересекают условную линию разграничения среди Тайваньского пролива. В оборонном ведомстве Тайваня заявляют, что только за воскресенье таких боевых самолетов было 10, а всего в зоне вокруг острова на 17 часов по местному времени зафиксировали 22 китайских военных самолета и шесть кораблей.

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