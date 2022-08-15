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Число жертв вибуху в ТЦ у Єревані зросло до 6, зниклими безвісти вважаються 16 осіб

Понеділок, 15 серпня 2022, 08:16

Число загиблих під час вибуху та пожежі у торговельному центрі "Сурмалу" в Єревані збільшилося до 6.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда".

За словами прессекретаря МНС Айка Костаняна, у понеділок вранці рятувальники витягли з-під завалів ще одне тіло.

Станом на 8 ранку кількість зниклих безвісти становить 16 осіб.

"Наразі тривають пожежно-рятувальні та пошуково-рятувальні роботи, спалах поки не локалізований, пошукові роботи тривають", — сказав представник МНС.

Нагадаємо, вибух стався 14 серпня. Попередньо повідомлялося, що вибух стався на складі феєрверків, нових уточнень щодо обставин вибуху не надходило. 

Також цього дня надійшли повідомлення про нібито мінування метрополітену та низки об’єктів у столиці, включно з будівлею парламенту.

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