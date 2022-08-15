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Число жертв взрыва в ТЦ в Ереване возросло до 6, пропавшими без вести считаются 16 человек

Понедельник, 15 августа 2022, 08:16

Число погибших при взрыве и пожаре в ТЦ "Сурмалу" в Ереване увеличилось до 6.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда".

По словам пресс-секретаря МЧС Айка Костаняна, некоторое время назад спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело.

По состоянию на 8 утра число пропавших без вести составляет 16 человек.

"На данный момент продолжаются пожарно-спасательные и поисково-спасательные работы, возгорание пока не локализовано, поисковые работы продолжаются", — сказал представитель МЧС.

Напомним, взрыв произошел утром 14 августа. Предварительно сообщалось, что взрыв произошел на складе фейерверков, новых уточнений об обстоятельствах взрыва не поступало.

Также в этот день поступили сообщения о якобы минировании метрополитена и ряде объектов в столице, в том числе здания парламента.

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