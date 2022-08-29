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Сербія зможе обійтися без російських енергоносіїв – Вучич

Понеділок, 29 серпня 2022, 21:17

Президент Сербії Александар Вучич у понеділок заявив, що країна має достатні фінансові можливості для забезпечення себе енергоресурсами з інших країн, окрім Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми маємо платити ціну війни на європейській землі", – сказав Вучич, водночас запевнивши, що серби не постраждають через це: "Ми будемо брати (нафту в Іраку)… Я також намагатимусь поговорити з Венесуелою. Ми можемо брати звідусіль. Ми не гидуємо".

За словами президента Сербії, газові сховища в країні заповнені настільки, що запасів вистачить на 60 днів, якщо використовувати також законтрактовані запаси в сусідній Угорщині.

Крім того, Белград буде шукати додаткове вугілля для теплових електростанцій, які генерують понад дві треті електроенергії в країні – зокрема планується закупити близько двох мільйонів тонн у Китаї та Індонезії.

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Сербія, яка є вкрай залежною від російських нафти і газу, була змушена переглянути свою політику після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і санкцій, накладених Європейським Союзом на російський енергетичний сектор.

Зокрема країна вже готується купувати газ в Азербайджану з 2023 року після того, як буде введений в експлуатацію новий інтерконнектор до Болгарії.

У червні Вучич попередив про важку зиму попереду, оскільки з листопада країна не зможе завозити російську нафту.

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Сербія Енергетика Росія

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