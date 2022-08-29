Сербия сможет обойтись без российских энергоносителей – Вучич

Президент Сербии Александар Вучич в понедельник заявил, что у страны есть достаточные финансовые возможности для обеспечения себя энергоресурсами из других стран, кроме России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы должны платить цену войны на европейской земле", – сказал Вучич, в то же время заверив, что сербы не пострадают из-за этого: "Мы будем брать (нефть в Ираке)… Я также постараюсь поговорить с Венесуэлой. Мы можем брать отовсюду. Мы не брезгуем ".

По словам президента Сербии, газовые хранилища в стране заполнены настолько, что запасов хватит на 60 дней, если использовать также законтрактованные запасы в соседней Венгрии.

Кроме того, Белград будет искать дополнительный уголь для тепловых электростанций, генерирующих более двух третей электроэнергии в стране – в частности, планируется закупить около двух миллионов тонн в Китае и Индонезии.

Сербия, крайне зависимая от российских нефти и газа, была вынуждена пересмотреть свою политику после полномасштабного вторжения России в Украину и санкций, наложенных Европейским Союзом на российский энергетический сектор.

В частности, страна уже готовится покупать газ у Азербайджана с 2023 года после того, как будет введен в эксплуатацию новый интерконнектор в Болгарию.

В июне Вучич предупредил о тяжелой зиме впереди, поскольку с ноября страна не сможет завозить российскую нефть.