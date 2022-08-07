Папа Римский увидел "знак надежды" в выходе первых зерновозов из украинских портов

Папа Римский Франциск в воскресенье приветствовал выход из черноморских портов Украины первых кораблей с украинским зерном, ранее заблокированных Россией.

Об этом он сказал в своем еженедельном обращении к паломникам и туристам на площади Святого Петра, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Этот шаг показывает, что можно вести диалог для достижения конкретных результатов, которые помогут всем", – сказал Папа Франциск.

"Это событие демонстрирует знак надежды, и я искренне желаю, чтобы, идя по этому пути, можно было положить конец боевым действиям и достичь справедливого и крепкого мира", - добавил он.

В июне Папа Римский призвал прекратить блокаду морского экспорта пшеницы из Украины, заявив, что зерно нельзя использовать как "оружие войны".

Папа Римский Франциск в субботу принял украинского посла в Ватикане Андрея Юраша, с которым, по словам последнего, обсуждал возможную поездку в Украину.

В интервью агентству Reuters в прошлом месяце Франциск сказал, что хотел бы посетить Киев по возвращении из Канады 30 июля, но также хотел бы уехать в Москву, желательно перед визитом в Киев, чтобы содействовать миру.

Папа Римский примет участие в съезде религиозных лидеров в столице Казахстана Нур-Султани 13-15 сентября, где, по его словам, надеется встретиться с патриархом Кириллом.