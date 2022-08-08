Тайвань проведе навчання з відбиття китайського вторгнення

Тайвань цього тижня проведе військові навчання з бойовими стрільбами, що імітуватимуть захист острова від китайського вторгнення.

Про оголосили чиновники самоврядного острова у понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

Тайванські військові проведуть протидесантні навчання в південному окрузі Піндун у вівторок і четвер, повідомила тайванська армія.

"Ми відпрацьовуватимемо дії у відповідь проти змодельованих ворожих атак на Тайвань", - заявив агентству представник Восьмого армійського корпусу Лу Вой-Чже.

За словами армійців, навчання включатимуть розгортання сотень військовослужбовців та близько 40 гаубичних гармат.

Попри заклики припинити військові навчання навколо острова, Пекін продовжив спільні повітряні та морські навчання у понеділок після візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайбея минулого тижня.

Лу сказав, що тайванські навчання вже заплановані і не проводяться у відповідь на навчання Китаю.

На острові регулярно проходять військові навчання, що імітують відбиття китайського вторгнення, а минулого місяця в рамках своїх найбільших щорічних навчань практикувалося відбиття атак з моря в рамках "спільної операції з перехоплення".

Пекін засудив візит Ненсі Пелосі як порушення зобов'язання США 50 років тому офіційно не визнавати уряд Тайваню, який Китай вважає своєю територією.

У п’ятницю Пекін оголосив про низку заходів, включаючи припинення переговорів із США щодо оборони, що свідчить про подальше погіршення відносин між найбільшими економіками світу.

Детальніше про значення візиту Пелосі на Тайвань читайте у статті: Візит, що став ляпасом Китаю: чому США не бояться нової війни через конфлікт із Пекіном