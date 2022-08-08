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Тайвань проведет учения по отражению китайского вторжения

Понедельник, 8 августа 2022, 12:25

Тайвань на этой неделе проведет военные учения с боевыми стрельбами, имитирующими защиту острова от китайского вторжения.

Об этом объявили чиновники самоуправляющегося острова в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP.

Тайваньские военные проведут противодесантные учения в южном округе Пиндун во вторник и четверг, сообщила тайваньская армия.

"Мы будем отрабатывать ответные действия против смоделированных вражеских атак на Тайвань", - заявил агентству представитель Восьмого армейского корпуса Лу Вой-Чже.

По словам армейцев, учения будут включать развертывание сотен военнослужащих и около 40 гаубичных пушек.

Несмотря на призывы прекратить военные учения вокруг острова, Пекин продолжил совместные воздушные и морские учения в понедельник после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй на прошлой неделе.

Лу сказал, что тайваньские учения уже запланированы и не проводятся в ответ на учения Китая.

На острове регулярно проходят военные учения, имитирующие отражение китайского вторжения, а в прошлом месяце в рамках своих крупнейших ежегодных учений практиковалось отражение атак с моря в рамках совместной операции по перехвату.

Пекин осудил визит Нэнси Пелоси как нарушение обязательства США 50 лет назад официально не признавать правительство Тайваня, который Китай считает своей территорией.

В пятницу Пекин объявил о ряде мер, включая прекращение переговоров с США по обороне, что свидетельствует о дальнейшем ухудшении отношений между крупнейшими экономиками мира.

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