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Прем'єр Греції пообіцяв реформу розвідки після скандалу із прослуховуванням журналістів і політиків

Понеділок, 8 серпня 2022, 15:58

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що не знав про прослуховування розвідкою лідера опозиційної Соціалістичної партії у 2021 році.

Про це пише Ekathimerini, повідомляє "Європейська правда".

"Хоч все було зроблено законно, Національна розвідувальна служба (EYC) недооцінила політичне підґрунтя цієї конкретної акції. Формально все було адекватно, але політично неприйнятно. Цього не мало статися і це підірвало довіру громадян до національної розвідки", — сказав Міцотакіс.

"Стеження, можливо, і проходило за буквою закону, але воно було неправильним. Я нічого про це не знав, а якби й знав, то ніколи цього не допустив би", — додав він.

Міцотакіс сказав, що ця справа виявила недоліки грецької секретної служби та пообіцяв провести реформу EYP.

Голова спецслужби та генеральний секретар офісу Міцотакіса подали у відставку на тлі скандалу, пов'язаного з прослуховуванням.

Лідер соціалістичної опозиційної партії подав скаргу до вищої прокуратури про спробу прослуховування його мобільного телефону програмним забезпеченням для стеження.

У квітні грецький прокурор почав розслідування заяви політика про те, що його смартфон був заражений програмним забезпеченням для стеження.

Нагадаємо, минулого року в Європейському Союзі вибухнув скандал через виявлені випадки масового використання програмного забезпечення Pegasus ізраїльської компанії NSO Group, за допомогою якого прослуховували сотні урядовців, політиків, журналістів і активістів.

Деталі про скандал навколо Pegasus можна почитати у статті: Почути опозицію: які наслідки для влади Польщі матиме скандал із нелегальним стеженням.

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Греція

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