Вибори в Італії: з коаліції лівоцентристів вийшла одна партія

Центристська італійська партія "Дія" в неділю заявила про вихід із коаліції лівоцентристів, які розглядаються як противага об’єднанню правих політичних сил напередодні дострокових парламентських виборів 25 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Лідер "Дії" Карло Календа оголосив, що ухвалив рішення про вихід з коаліції через те, що деякі інші її учасники підтримали відставку прем’єр-міністра Маріо Драгі, що й призвела до перевиборів до парламенту.

"Це було найбільш болюче рішення в моєму житті", – сказав Календа, коментуючи вихід з лівоцентристської коаліції.

У відповідь лідер провідної сили коаліції – Демократичної партії Італії Енріко Летта заявив, що "мені здається, що єдиним союзником для Календи є сам Календа".

Напередодні стало відомо про посилення коаліції лівоцентристів Італії партіями "Зелені", "Ліві", а також новою політсилою міністра закордонних справ Луїджі Ді Майо "Громадянська відданість".

В опитуваннях громадської думки три праві партії "Брати Італії", "Ліга" та "Вперед, Італіє" лідирують і мають найкращі шанси перемогти на виборах 25 вересня. Найсильнішою силою можуть стати "Брати Італії", лідер яких Джорджія Мелоні хоче стати прем’єр-міністром.

Альянс лівоцентристів - це суто союз із розрахунку, щоб не допустити приходу ультраправого уряду. Партії сильно розходяться у своїх програмах. В останні кілька днів провідні політики іноді різко нападали один на одного, особливо в соціальних мережах, а в деяких випадках продовжують це робити навіть після того, як домовились про співпрацю.

Дострокові вибори до парламенту Італії відбудуться 25 вересня.

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