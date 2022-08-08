Выборы в Италии: из коалиции левоцентристов вышла одна партия

Центристская итальянская партия "Действие" в воскресенье заявила о выходе из коалиции левоцентристов, которые рассматриваются как противовес объединению правых политических сил в преддверии досрочных парламентских выборов 25 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Лидер "Действия" Карло Календа объявил, что принял решение о выходе из коалиции из-за того, что некоторые другие ее участники поддержали отставку премьер-министра Марио Драги, что и привело к перевыборам в парламент.

"Это было наиболее болезненное решение в моей жизни", – сказал Календа, комментируя выход из левоцентристской коалиции.

В ответ лидер ведущей силы коалиции - Демократической партии Италии Энрико Летта заявил, что "мне кажется, что единственным союзником для Календы является сам Календа".

Накануне стало известно об усилении коалиции левоцентристов Италии партиями "Зеленые", "Левые", а также новой политсилой министра иностранных дел Луиджи Ди Майо "Гражданская преданность".

В опросах общественного мнения три правых партии "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия" лидируют и имеют лучшие шансы победить на выборах 25 сентября. Сильнейшей силой могут стать "Братья Италии", лидер которых Джорджия Мелони хочет стать премьер-министром.

Альянс левоцентристов – это союз по расчету, чтобы не допустить прихода ультраправого правительства. Партии сильно расходятся в своих программах. В последние несколько дней ведущие политики иногда резко нападали друг на друга, особенно в социальных сетях, а в некоторых случаях продолжают это делать даже после того, как договорились о сотрудничестве.

Досрочные выборы в парламент Италии состоятся 25 сентября.

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