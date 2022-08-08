Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Німеччині подали до суду на півня, який кукурікає до 200 разів на день

Понеділок, 8 серпня 2022, 20:32

Проти власника півня на ім’я Магда, який живе в німецькому місті Бад-Зальцуфлен, подали до суду сусіди, які скаржаться, що птах постійним кукуріканням не дає їм спокою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Позивачі – літня пара, яка переїхала до Бад-Зальцуфлена, аби провести тут свою старість – вела щоденний підрахунок кукурікань Магди, готуючись до суду.

"Ми не можемо використовувати сад і не можемо відчинити жодне вікно. Він (Магда) не починає кукурікати до восьмої ранку, бо на ніч його замикають, але потім він кукурікає 100-200 разів на день. Це нестерпно", – скаржиться 76-річний Фрідріх-Вільгельм.

Його дружина Ютта додає: "Це трохи схоже на тортури".

У Франції схвалили закон, який захищає галасливих свійських тварин

Адвокат літнього подружжя, Торстен Ґізеке, каже, що попередні сусіди півня у 2020 році з’їхали, бо не могли витримати кукурікання. При цьому власник, якого у ЗМІ називають Мікель Д., неодноразово відмовлявся віддавати Магду.

Незвичне ім’я півня пояснюють тим, що Мікель Д. вважав, що він – курка, коли отримав п’ятьох курчат. Тепер Магда щодня кукурікає, щоб звабити чотирьох сусідок і не дати їм почубитися.

"Ми перепробували все. Намагалися наші діти, намагалися сусіди, був арбітраж. Сусід просто не хоче віддавати півня, тож ми або будемо це терпіти, або мусимо виграти в суді", – підсумовує Фрідріх-Вільгельм.

Нагадаємо, аналогічна справа кілька років тому розглядалася у Франції щодо півня Моріса.

Моріс здобув міжнародну підтримку і став символом кампаній із захисту звуків сільської місцевості Франції після того, як опинився в центрі юридичної суперечки. Але кримінальний суд французького округу Рошфор виніс рішення на користь Моріса.

У червні 2020 року стало відомо, що півень помер у шестирічному віці.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина ЄвроЖиття

Статті

Відповідь на російські фейки: як Україна переходить на систему НАТО у контролі над зброєю

Звичайні процедури моніторингу кінцевого використання західної зброї в Україні погано підходять для зон активних бойових дій.
8 серпня 2022 — Олександр Калініченко, для Європейської правди

Межа війни: що вже змінилося та чого чекати у роботі кордону між Україною та ЄС

Автомобільні пункти пропуску на західному кордоні стали основними воротами України. Варто розібратися, які процеси там відбуваються...
8 серпня 2022 — Євгенія Григор'єва, Ірина Сушко, "Європа без Бар'єрів"

Карабаська "відплата": як Росія почала втрачати Південний Кавказ

Росія, яка досі позиціонує себе як "куратор" Південного Кавказу, вже не має достатньо сил підкріпити це на практиці. Слабкістю РФ вже почав активно користуватися Азербайджан.
5 серпня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда