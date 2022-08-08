У Німеччині подали до суду на півня, який кукурікає до 200 разів на день

Проти власника півня на ім’я Магда, який живе в німецькому місті Бад-Зальцуфлен, подали до суду сусіди, які скаржаться, що птах постійним кукуріканням не дає їм спокою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Позивачі – літня пара, яка переїхала до Бад-Зальцуфлена, аби провести тут свою старість – вела щоденний підрахунок кукурікань Магди, готуючись до суду.

"Ми не можемо використовувати сад і не можемо відчинити жодне вікно. Він (Магда) не починає кукурікати до восьмої ранку, бо на ніч його замикають, але потім він кукурікає 100-200 разів на день. Це нестерпно", – скаржиться 76-річний Фрідріх-Вільгельм.

Його дружина Ютта додає: "Це трохи схоже на тортури".

Адвокат літнього подружжя, Торстен Ґізеке, каже, що попередні сусіди півня у 2020 році з’їхали, бо не могли витримати кукурікання. При цьому власник, якого у ЗМІ називають Мікель Д., неодноразово відмовлявся віддавати Магду.

Незвичне ім’я півня пояснюють тим, що Мікель Д. вважав, що він – курка, коли отримав п’ятьох курчат. Тепер Магда щодня кукурікає, щоб звабити чотирьох сусідок і не дати їм почубитися.

"Ми перепробували все. Намагалися наші діти, намагалися сусіди, був арбітраж. Сусід просто не хоче віддавати півня, тож ми або будемо це терпіти, або мусимо виграти в суді", – підсумовує Фрідріх-Вільгельм.

Нагадаємо, аналогічна справа кілька років тому розглядалася у Франції щодо півня Моріса.

Моріс здобув міжнародну підтримку і став символом кампаній із захисту звуків сільської місцевості Франції після того, як опинився в центрі юридичної суперечки. Але кримінальний суд французького округу Рошфор виніс рішення на користь Моріса.

У червні 2020 року стало відомо, що півень помер у шестирічному віці.