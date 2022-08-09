Румунія передала Молдові 1 млн таблеток йодистого калію на тлі занепокоєння через Запорізьку АЕС
Румунія передала Молдові понад 1 мільйон таблеток йодистого калію, при цьому в МОЗ Молдови запевнили, що радіаційної небезпеки зараз немає.
Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".
"Міністерство охорони здоров'я забезпечило наявність йодистого калію в країні... Національне агентство громадського здоров'я розподілить препарат по своїх підрозділах", - повідомили в МОЗ.
Водночас у міністерстві запевнили, що радіаційної небезпеки немає. "Закликаємо населення зберігати спокій", - додали у відомстві.
Зазначимо, що у Румунії проводять національну кампанію з поширення серед населення йодистого калію.
У МОЗ країни заявили, що препарат не рекомендують людям старше 40 років, оскільки вони менш сприйнятливі до лікування йодистим калієм.
Раніше мерія Кишинева опублікувала рекомендації у випадку, якщо на Запорізькій АЕС станеться ядерна катастрофа.
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6 серпня Євросоюз засудив ведення Росією військової діяльності з території довкола Запорізької АЕС.
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