Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Румунія передала Молдові 1 млн таблеток йодистого калію на тлі занепокоєння через Запорізьку АЕС

Вівторок, 9 серпня 2022, 18:19

Румунія передала Молдові понад 1 мільйон таблеток йодистого калію, при цьому в МОЗ Молдови запевнили, що радіаційної небезпеки зараз немає.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

"Міністерство охорони здоров'я забезпечило наявність йодистого калію в країні... Національне агентство громадського здоров'я розподілить препарат по своїх підрозділах", - повідомили в МОЗ.

Водночас у міністерстві запевнили, що радіаційної небезпеки немає. "Закликаємо населення зберігати спокій", - додали у відомстві.

Зазначимо, що у Румунії проводять національну кампанію з поширення серед населення йодистого калію.

У МОЗ країни заявили, що препарат не рекомендують людям старше 40 років, оскільки вони менш сприйнятливі до лікування йодистим калієм.

Раніше мерія Кишинева опублікувала рекомендації у випадку, якщо на Запорізькій АЕС станеться ядерна катастрофа.

МЗС Молдови напередодні висловило стурбованість через ситуацію на Запорізькій АЕС і закликало допустити на станцію експертів МАГАТЕ.

6 серпня Євросоюз засудив ведення Росією військової діяльності з території довкола Запорізької АЕС.

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з главою Євроради Шарлем Мішелем закликав запровадити санкції проти атомної галузі та ядерного палива РФ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова Румунія

Статті

Союз Орбана та Трампа. Як два одіозних лідери об'єднуються для спільних дій після 2024 року

"Україна – наш сусід. Вони мають нашу повну солідарність", – заявив Орбан, на додаток показавши, що і у цьому питанні готовий до жорсткої маніпуляції.
9 серпня 2022 — Ігор Мисловський, для Європейської правди

Курт Волкер: До кінця року ми побачимо зміну на фронті, а далі у росіян буде складна зима

"Коли вам протистоїть такий ворог – місця для компромісу немає. Зараз надто ризиковано навіть тимчасово залишати Крим у руках Росії..."
9 серпня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Відповідь на російські фейки: як Україна переходить на систему НАТО у контролі над зброєю

Звичайні процедури моніторингу кінцевого використання західної зброї в Україні погано підходять для зон активних бойових дій.
8 серпня 2022 — Олександр Калініченко, для Європейської правди