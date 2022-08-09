Румунія передала Молдові 1 млн таблеток йодистого калію на тлі занепокоєння через Запорізьку АЕС

Румунія передала Молдові понад 1 мільйон таблеток йодистого калію, при цьому в МОЗ Молдови запевнили, що радіаційної небезпеки зараз немає.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

"Міністерство охорони здоров'я забезпечило наявність йодистого калію в країні... Національне агентство громадського здоров'я розподілить препарат по своїх підрозділах", - повідомили в МОЗ.

Водночас у міністерстві запевнили, що радіаційної небезпеки немає. "Закликаємо населення зберігати спокій", - додали у відомстві.

Зазначимо, що у Румунії проводять національну кампанію з поширення серед населення йодистого калію.

У МОЗ країни заявили, що препарат не рекомендують людям старше 40 років, оскільки вони менш сприйнятливі до лікування йодистим калієм.

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