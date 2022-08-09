Румыния передала Молдове 1 млн таблеток йодистого калия на фоне опасений из-за Запорожской АЭС

Румыния передала Молдове более 1 миллиона таблеток йодистого калия, при этом в Минздраве Молдовы заверили, что радиационной опасности сейчас нет.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

"Министерство здравоохранения обеспечило наличие йодистого калия в стране… Национальное агентство общественного здоровья распределит препарат по своим подразделениям", — сообщили в Минздраве.

В то же время в министерстве заверили, что радиационной опасности нет. "Призываем население сохранять спокойствие", — добавили в ведомстве.

Отметим, что в Румынии проводят национальную кампанию по распространению среди населения йодистого калия.

В Минздраве страны заявили, что препарат не рекомендуют людям старше 40 лет, так как они менее восприимчивы к лечению йодистым калием.

Ранее мэрия Кишинева опубликовала рекомендации в случае, если на Запорожской АЭС произойдет ядерная катастрофа.

МИД Молдовы накануне выразил обеспокоенность из-за ситуации на Запорожской АЭС и призвал допустить на станцию экспертов МАГАТЭ.